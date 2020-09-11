Son dakika haberi: Okulların açılması 12 Ekim'e mi ertelendi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor, okullar ne zaman açılıyor?

Ülkemizde corona virüs salgınından en çok etkilenenler arasında öğrenciler yer alıyor. Salgın nedeniyle okullarına gidemeyen öğrenciler EBA TV ile evden derslerine devam etti. Okulların 21 Eylül'de açılacağı daha önce açıklanmıştı. Son dakika olarak servis edilen bazı iddialara göre okulların açılmasının 12 Ekim'e ertelendiği belirtildi. Bu bilginin doğru olmadığı ve yüz yüze eğitime 21 Eylül tarihinde başlanacağı ifade edildi. "Aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yüz yüze eğitim başlıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre yüz yüze eğitim önümüzdeki Pazartesi yani 21 Eylül'de başlıyor. Velinin onayının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftasında bir gün daha sonra ise haftada iki gün olacak şekilde okula gideceklerini belirtti.