Son dakika haberi: Okulların açılması 12 Ekim'e mi ertelendi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor, okullar ne zaman açılıyor?

Ülkemizde corona virüs salgınından en çok etkilenenler arasında öğrenciler yer alıyor. Salgın nedeniyle okullarına gidemeyen öğrenciler EBA TV ile evden derslerine devam etti. Okulların 21 Eylül'de açılacağı daha önce açıklanmıştı. Son dakika olarak servis edilen bazı iddialara göre okulların açılmasının 12 Ekim'e ertelendiği belirtildi. Bu bilginin doğru olmadığı ve yüz yüze eğitime 21 Eylül tarihinde başlanacağı ifade edildi. "Aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yüz yüze eğitim başlıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre yüz yüze eğitim önümüzdeki Pazartesi yani 21 Eylül'de başlıyor. Velinin onayının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftasında bir gün daha sonra ise haftada iki gün olacak şekilde okula gideceklerini belirtti.
Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in, il müdürlerini yüz yüze eğitimin uygulamasına ilişkin belirlenen usûl ve esaslar konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmesiyle başlayan video konferansta, hazırlıklara ilişkin tüm detaylar paylaşıldı ve belirlenen plan çerçevesinde hazırlıkların en kısa sürede tamamlanması istendi.
GEREKLİ KONTROLLERİN YAPILMASI TALİMATINI VERDİ
'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'nun uygulanmasıyla ilgili denetim çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda, dezenfeksiyon ve günlük hijyen için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini konusunda da bilgilendirme yapıldı.
Meslek liselerinin, dezenfektan ve ihtiyaç duyulan hijyen ürünlerinin üretimi noktasında okulların ihtiyacını karşılamaya hazır olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, okul yönetimleriyle bu konudaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve anlık çözüm mekanizmalarıyla gerekli kontrollerin yapılması talimatını verdi. 2 bin denetmen ile devam eden okul denetimleri ve 'Okulum Temiz Belgesi' belgelendirme süreçleriyle ilgili de bilgi alan Bakan Selçuk, okul yöneticilerinin bu konudaki fedakâr ve özverili çalışmalarının desteklenmesi için saha iletişiminin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
Bakan Selçuk'un 81 ilin milli eğitim müdürüyle gerçekleştirdiği video konferansta, devam eden uzaktan eğitim çalışmaları da ele alındı. Erişim güçlüğü yaşayan öğrencilere ulaşmak için köylere ve en uzak mezralara kadar ulaşan il ve ilçe yöneticilerine teşekkür eden Bakan Selçuk, en yakın EBA Destek Noktası'na ulaşım için ihtiyaç duyan öğrencilerin ve ailelerin bire bir iletişimle bilgilendirilmesini istedi.
"Salgın sürecinin en başından bu yana dünyayı izliyoruz. Hepinizin bildiği gibi, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar alıyor, bu kararları en doğru şekilde uygulama yoluna gidiyoruz. Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız.