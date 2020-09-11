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haberi: Öz kızı 'ı öldüren babanın cezası belli oldu! Uygunsuz görüntülerdeki o kişi...

İnternette uygunsuz görüntüleri olduğu gerekçesiyle 17 yaşındaki kızı 'ı öldüren 'ın yargılanmasına devam edildi. bilgisine göre savcı, baba Harun Yıldız'ın ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Cinayetten sonra ortaya çıkan tespitler sonucunda internette uygunsuz görüntüleri olan kişinin Şeyma olmadığı belirtildi. Şeyma'nın annesi Emine Yıldız da eşinden şikayetçi olmadı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 11.9.2020 08:53 Son Güncelleme: 11.9.2020 09:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Öz kızı Şeyma Yıldız'ı öldüren babanın cezası belli oldu! Uygunsuz görüntülerdeki o kişi...

Ankara'da gerçekleşen feci olayın ardından gelişmeleri peş peşe geliyor. Kızını öldüren 51 yaşındaki 'ın yargılandığı davada söz alan Yıldız, "Bana vereceğiniz ceza umurumda değil, ben zaten kızımın ölümüyle acılar içindeyim." dedi. İnternette kızının müstehcen görüntülerinin olduğu gerekçesiyle kızını öldüren Yıldız, daha sonra o görüntülerin başka bir kişiye ait olduğunu öğrendi. Talihsiz kız, dersane çıkışında babası tarafından tabancayla vurulup öldürülmüştü.

Son dakika haberi: Öz kızı Şeyma Yıldız'ı öldüren babanın cezası belli oldu! Uygunsuz görüntülerdeki o kişi...

, 6 Şubat günü, dershane çıkışında aracıyla aldığı kızı 'ı, Çubuk Kargın Mahallesi'nde tabancayla vurarak, öldürdü. Polisi arayarak teslim olan baba, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Baba Yıldız hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

ANNE ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugünkü duruşmasına, Harun Yıldız, bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Taraf avukatları ile sanık yakınlarının mahkeme salonunda hazır bulunduğu duruşmada, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile Ankara Barosu'nun katılım talebi reddedildi. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır'ın sorusu üzerine anne Emine Yıldız, tutuklu kocasından şikâyetçi olmadığını söyledi.

Son dakika haberi: Öz kızı Şeyma Yıldız'ı öldüren babanın cezası belli oldu! Uygunsuz görüntülerdeki o kişi...

'BABAM DAHA ÖNCE HİÇ TANIK OLMADIĞIM ŞEKİLDE...'

Tanık olarak dinlenen ağabey İlhami Yıldız ise babası ile kız kardeşi arasında hiçbir sorun olmadığını belirterek, "Olay günü kahvaltı yaptıktan sonra Şeyma dershaneye yetişmek için acele bir şekilde masadan kalktı. Bu sırada babam daha önce hiç tanık olmadığım şekilde Şeyma'ya 'Beni öpmeden mi çıkacaksın kızım?' dedi. Şeyma da babamı öptükten sonra evden çıktı. Akşam da bu olay oldu. Babam olaydan üç gün önce şehir dışından gelmişti. Bize karşı davranışlarında bir değişiklik yoktu. Ancak geceleri uyuyamadığını fark etmiştim" dedi. Ağabey Yıldız, babasının kız kardeşinin internette uygunsuz görüntüleri olduğu yönünde kendilerine bir şey söylemediğini ifade etti.

GÖRÜNTÜLERDEKİ ŞEYMA DEĞİL

Mahkeme Başkanı Şatır, babanın kızı olduğunu iddia ettiği görüntülerdeki kişinin olmadığı yönünde bilirkişi raporu olduğunu ifade etti. Bilirkişi raporu ile ilgili görüşü sorulan sanık avukatı, müvekkilinin bu konuda kendinden emin olduğunu, sanığa internet imkanı sunularak görüntülerin tekrar izletilmesini talep etti. Davaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ise, talebin reddedilerek sanığın indirimsiz şekilde cezalandırılmasını istedi.

Son dakika haberi: Öz kızı Şeyma Yıldız'ı öldüren babanın cezası belli oldu! Uygunsuz görüntülerdeki o kişi...

'BANA VERİLECEK CEZA UMRUMDA DEĞİL'

Söz verilen sanık da "Bana ne ceza verecekseniz umurumda değil. Ben zaten kızımın ölümüyle ilgili acı içindeyim istediniz cezayı verin. Sadece görüntülerle ilgili tekrar araştırılma yapılmasını istiyorum" dedi.

Son dakika haberi: Öz kızı Şeyma Yıldız'ı öldüren babanın cezası belli oldu! Uygunsuz görüntülerdeki o kişi...

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada, mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay tarihinde 17 yaşında olan kızı 'a yönelik kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğunu bildirerek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Duruşma ertelendi.

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Son dakika haberi: Öz kızı Şeyma Yıldız'ı öldüren babanın cezası belli oldu! Uygunsuz görüntülerdeki o kişi...
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