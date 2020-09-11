SON DAKİKA HABERLER: Ünlü çiftin oğlunu öldürmüştü! Mahkemede kendini böyle savundu: Keşke ben ölseydim...

Diğer ağabeyim de kafasından darbe almıştı. Hastaneden dışarı çıktığımda akrabalarım da gelmişti. Hastaneye gelen ambulansta babamın olduğunu zannettim. Ambulanstan ineni bilmediğim için bir anda kendimi kaybettim. Şoka girmiş durumdaydım. Oradaki polis memurları müdahale edemezken annem nasıl yardım etsin. Böyle bir şey yapacağımı bilse annem zaten engellerdi" dedi. Sanık avukatı da, müvekkilinin Batuhan sanarak eylemde bulunduğu için haksız tahrik hükümlerinden faydalanmasını talep ederek "Müvekkilim kullandığı bıçağın küçük olduğunu söylemiştir. Ayrıca maktülde adli tıp raporuna göre 10 bıçak darbesi denmiş, ancak müvekkilim küçük bıçakla, daha az darbesi olduğunu söylüyor. Maktülde olay öncesi yara yoksa niçin ambulans çağrıldı. Ambulans görüşme kayıtları alınarak tüm bu hususların araştırılmasını istiyorum" dedi. Sanık avukatının bu şekildeki savunması üzerine Mays ailesinin avukatı, "Acılı bir ailenin önünde savunma sınırını aşıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.