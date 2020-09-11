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Son dakika: Hafta sonu sıcaklıklar nasıl olacak? İşte 'den değerlendirmesi...

Son dakika haberi: Meteorolojii'den alınan tahminlere göre sıcaklık bazı illerde artacak. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. İşte hafta sonu plan yapanlar için yurt genelinde tahminleri...

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Giriş Tarihi: 11.9.2020 10:17 Son Güncelleme: 11.9.2020 10:24 ABONE OL
Son dakika: Hafta sonu sıcaklıklar nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den hava durumu değerlendirmesi...

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, ülkenin doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.



BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika: Hafta sonu sıcaklıklar nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den hava durumu değerlendirmesi...
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