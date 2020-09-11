Son dakika: Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır davasında kan donduran detaylar ortaya çıktı

Milliyet'in haberine göre; Esen'in yaşadıklarını ağlayarak anlattığını kaydeden F.U., genç kızın kendisine, "'Benim paramı yiyor. Benim ağabeyim bana para gönderiyor, o parayı da elimden Ümit alıyor. Abla bir gün ölürsem ölümüm bu şahıstan olur. Bu şahıs beni öldürür bak bir gün duyarsın. Sebebim Ümit" dedi" ifadelerini kullandı.