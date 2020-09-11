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Son dakika: 'nin gündemine oturan davasında kan donduran detaylar ortaya çıktı

ATV ekranlarında yayınlanan ile Tatlı Sert'te de gündeme getirilen olayı hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İlk aşamada intihar olduğu düşünülen olayla ilgili soruşturma devam ederken yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Bilindiği üzere, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen, geçtiğimiz haziran ayında Keçiören'deki evinde bulunmuştu. Soruşturmaya dair yeni ortaya çıkan detaylar ise şaşırtan cinsten... İşte, son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 11.9.2020 08:44 Son Güncelleme: 11.9.2020 09:11 ABONE OL
Son dakika: Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır davasında kan donduran detaylar ortaya çıktı

İlk aşamada intihar olduğu düşünülen olayla ilgili soruşturma sürerken, Milliyet, F.U. ile H.T.P.'nin polis merkezinde bilgi sahibi olarak verdiği ifadelere ulaştı. Esen'in adresine temizlik için gittiğini belirten F.U., ifadesinde genç kızın kendisine baygın halde olduğu bir videoyu izlettiğini söyledi. F.U., "Sema'nın yerde baygın halde yattığı, şahsın, 'ben insanı böyle yaparım' dediğini duydum" dedi.

Son dakika: Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır davasında kan donduran detaylar ortaya çıktı

Milliyet'in haberine göre; Esen'in yaşadıklarını ağlayarak anlattığını kaydeden F.U., genç kızın kendisine, "'Benim paramı yiyor. Benim ağabeyim bana para gönderiyor, o parayı da elimden Ümit alıyor. Abla bir gün ölürsem ölümüm bu şahıstan olur. Bu şahıs beni öldürür bak bir gün duyarsın. Sebebim Ümit" dedi" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır davasında kan donduran detaylar ortaya çıktı

Esen'in yakın arkadaşı H.T.P. ise ifadesinde şunları söyledi: "Sema bana Ümitcan'ın kendisini darp ettiğini ve vücudundaki darp izlerini gösterdiği olurdu. Bana izlettiği bir videoda Ümitcan'ın ağzına silah dayadığını gösterdi." Milliyet'e konuşan Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım ise, "Adli Tıp raporunda cinsel birliktelik ve boğuşma emareleri var.

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Son dakika: Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır davasında kan donduran detaylar ortaya çıktı

Savcılığın tekrar ek ifade alarak bu suçları araştırması gerekir. Nitekim 'da (Sema Esen) bulunan örnekler ile şüpheliden örnek alınarak karşılaştırılması gereklidir. Bu şekilde sağlıklı bir soruşturma yürütülebilir."

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Son dakika: Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır davasında kan donduran detaylar ortaya çıktı
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