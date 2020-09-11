Son dakika haberi: 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldürmüştü! Volkan Bayar hakkında karar verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'a (38) tasarlayarak kasten öldürmekten 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası verildi.
ESKİ EŞİ SAADET AYLİN YAĞAN'A BERAAT KARARI VERİLDİ
Tutuksuz yargılanan eski eşi Saadet Aylin Yağan hakkında ise delil yetersizliğinden dolayı beraat kararı verildi.
NE OLMUŞTU?
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı. Olayın ardından yapılan araştırmalar sonucu ilginç bilgilere ulaşıldı. Katliam sonrası öğrenciler ve üniversite personeli büyük şok yaşadı.
Osmangazi Üniversitesi'nde yaşanan ve 4 kişinin öldüğü silahlı saldırının detayları ortaya çıktı!
SÖZLÜ SALDIRILARI NEDENİYLE…
Volkan Bayar'ın Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden doktora yapmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne geldiği, burada akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen bir soruşturma olduğu öğrenildi. Şüpheli Araştırma Görevlisi Volkan Bayar`ın bir süre önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldığı iddialarının ise doğrulanamadığı belirtildi.
KENDİSİ TESLİM OLDU
Bayar, fakülte binasının kapısına gelen polislere elindeki tabancayla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan araştırma görevlisi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gelen sağlık ekipleri ise Volkan B.'nin vurduğu 4 kişinin de olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.