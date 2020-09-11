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: 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldürmüştü! hakkında karar verildi

Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi 'a (38) tasarlayarak kasten öldürmekten 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu cezası verildi. Tutuksuz yargılanan eski eşi hakkında ise delil yetersizliğinden dolayı beraat kararı verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 11:57 Son Güncelleme: 11.9.2020 12:27 ABONE OL
Son dakika haberi: 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldürmüştü! Volkan Bayar hakkında karar verildi

Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi 'a (38) tasarlayarak kasten öldürmekten 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu cezası verildi.

Son dakika haberi: 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldürmüştü! Volkan Bayar hakkında karar verildi

ESKİ EŞİ SAADET AYLİN YAĞAN'A BERAAT KARARI VERİLDİ

Tutuksuz yargılanan eski eşi hakkında ise delil yetersizliğinden dolayı beraat kararı verildi.

Son dakika haberi: 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldürmüştü! Volkan Bayar hakkında karar verildi

NE OLMUŞTU?

Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan , fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı. Olayın ardından yapılan araştırmalar sonucu ilginç bilgilere ulaşıldı. Katliam sonrası öğrenciler ve üniversite personeli büyük şok yaşadı.

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Son dakika haberi: 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldürmüştü! Volkan Bayar hakkında karar verildi

SÖZLÜ SALDIRILARI NEDENİYLE…

'ın Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden doktora yapmak üzere 'ne geldiği, burada akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen bir soruşturma olduğu öğrenildi. Şüpheli Araştırma Görevlisi Volkan Bayar`ın bir süre önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldığı iddialarının ise doğrulanamadığı belirtildi.

Son dakika haberi: 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldürmüştü! Volkan Bayar hakkında karar verildi

KENDİSİ TESLİM OLDU

Bayar, fakülte binasının kapısına gelen polislere elindeki tabancayla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan araştırma görevlisi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gelen sağlık ekipleri ise Volkan B.'nin vurduğu 4 kişinin de olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Son dakika haberi: 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldürmüştü! Volkan Bayar hakkında karar verildi
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