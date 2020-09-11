Son dakika haberi: 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldürmüştü! Volkan Bayar hakkında karar verildi

SÖZLÜ SALDIRILARI NEDENİYLE…

Volkan Bayar'ın Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden doktora yapmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne geldiği, burada akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen bir soruşturma olduğu öğrenildi. Şüpheli Araştırma Görevlisi Volkan Bayar`ın bir süre önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldığı iddialarının ise doğrulanamadığı belirtildi.