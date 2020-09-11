Sosyal mesafesiz yolculuk

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı. Genelgeye rağmen Bahçelievler Yenibosna'da İETT ve özel halk otobüslerinin ayakta fazladan yolcu aldıkları ve otobüslere binen vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Genelge ile minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklanırken otobüs ve metrobüslerde oturan yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar ayakta yolcu alınabileceğine, metro ve tramvaylarda ise kapasitenin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu alınabileceğine karar verildi. Genelgeye rağmen Yenibosna'daki otobüs duraklarında İETT ve özel halk otobüslerinin ayakta fazladan yolcu aldıkları ve otobüslere binen vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Otobüs duraklarındaki yoğunluklar da dikkat çekti. Yolcu taşıyan bir minibüs de, koronavirüs önlemlerine aldırış etmeden kapasitesinin üzerinde yolcu aldı. Kapısı açık şekilde bir yolcunun dışarı sarkarak ilerlediği minibüsteki tehlikeli o anlar ise kameralara yansıdı.