Takograf nedir? Takograf cihazı ne işe yarar, hangi araçlarda bulunur?

Takograf, bugüne kadar pek çok kez değişmiş ve gelişen teknoloji ile birlikte dijital takograf halini almıştır. Peki, detaylı olarak incelendiğinde takograf nedir? Takograf, mallara ve yolcu taşıtlarına takılan radyo boyutlu bir cihazdır. Takograf, yolculuk mesafesi, hız, sürüş süresi ve sürücünün faaliyeti gibi çeşitli sürücü ve araç verilerini dijital olarak kaydeder.

TAKOGRAF NEDİR VE VERİLER NASIL SAKLANIR?

Veriler, araç ünitesi hafızasında ve sürücü kartlarında saklanır. Türkiye'de kullanılan ve Avrupa'nın önde gelen takograf markaları VDO (Siemens), Stoneridge, Intellic ve Actia'dır.

AVRUPA'DA DİJİTAL TAKOGRAF NE ZAMAN ZORUNLUDUR?

1 Mayıs 2006 tarihinden itibaren hizmete sunulan yeni araçların yanı sıra 9 koltuktan fazla yolcu taşıyan araçlarda ve o zamandan beri kayıtlı 3,5 tonun üzerindeki araçlarda bozulan bir analog takografın değiştirilmesi için bir dijital takografın takılması zorunludur. Teknik olarak mümkünse 1 Ocak 2003.

DİJİTAL TAKOGRAF NASIL ÇALIŞIR?

Dijital takograflar araç ünitesi, hareket sensörü ve takograf kartlarından oluşur. Araç ünitesi, takografın ana beynidir, bir işlemciye, bir saate, iki kart yuvasına, bir ekrana, bir yazıcıya, bir indirme konektörüne ve manuel girişler için bir denetleyiciye sahiptir.

Araç ünitesi, kabinin sürücü bölgesinde yer almaktadır. Hareket veya hız sensörü şanzımanın üzerindedir. Gönderici ünite, dişli kutusu çıkış mili döndükçe elektronik darbeler üretir. Şifrelenmiş sinyaller, kaydedildikleri araç ünitesine gönderilir.

Dijital Takograf neyi kaydeder?

Bir dijital takograf aşağıdaki verileri toplar ve depolar: