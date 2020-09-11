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Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürdü

'tan gelen son dakika haberi kan dondurdu! N.A. (48 ) isimli kadın, tartıştığı eşi İbrahim Arıkum'u (57) gece uyuduğu sırada baltayla öldürdü. Çiftin, son zamanlarda sık sık kavga ettiği öğrenildi. Katil zanlısı kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 10:56 Son Güncelleme: 11.9.2020 10:59 ABONE OL
Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürdü

Edinilen bilgilere göre, olay, Uşak'ın Banaz ilçesinde bağlı Şehitler Mahallesi Kurtuluş Caddesinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen N.A. (48) kocası İbrahim Arıkum'u (57), gece uyuduğu sırada baltayla öldürdü.

CİNAYET SONRASI POLİSİ ARADI

Olayın ardından N.A. polis ekiplerini arayarak, eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis N.A.'yı göz altına alırken, hayatını kaybeden Arıkum'un cenazesi Banaz Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Cinayet hakkında soruşturma başlatıldı.

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Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürdü
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