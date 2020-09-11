Trabzon'da dolgu alanına inen helikopter paniğe neden oldu

Trabzon'un Beşirli Mahallesi Sahil Yolu'ndaki Gülcemal Projesi kapsamında yapılan dolgu alanına inen helikopter kısa süreli paniğe neden oldu. Helikopterin toprak alana inmesinin ardından çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen ekipler biri Türk biri Kanadalı pilotlarla bir görüşme yaptı.

ELEKTRİK İLETİM HATLARINI TEMİZLİYORMUŞ

Yapılan görüşmede gerekli uçuş izni için alınan evraklar incelenirken, helikopterin Ordu-Artvin arasında süren elektrik iletim hatlarını temizlemek için bölgede bulunduğu öğrenildi. Toz, kum, kimyasal atıklar, tarımsal ilaçlar, deniz tuzu gibi nedenlerle kirlenen ve iletim sisteminin performansını azaltan izolatörlerin temizliğinin helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla yapıldığı belirtildi.