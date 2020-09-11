Yapay zeka nedir, ne işe yarar? Yapay zeka uygulama alanları...

Günümüzde sürekli olarak gelişmekte olan teknolojiyle birlikte yapay zeka kavramı da ortaya çıktı. Bilgi teknolojilerinde yaşanan ileri yönlü gelişmeler sonucu insan zekasını taklit ederek görevlerini yerine getirmek amacıyla topladığı bilgilerle kendisini yenileyebilen ve geliştirebilen makinlere yapay zeka adı verildi. En basitinden video oyunlarında, öneri motorlarında ve akıllı asistanlar gibi sistemlerde bu makineler karşımıza çıkmakta. Diğer yandan bu sistemlere ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler Yapay zeka nedir, ne işe yarar? sorusuyla yapay zeka uygulama alanları hakkında araştırmalar yapmayı sürdürüyor. Peki, Yapay zeka nedir, ne işe yarar?

YAPAY ZEKA NEDİR, NE İŞE YARAR? YAPAY ZEKA UYGULAMA ALANLARI

Yapay zekayı basit bir şekilde tanımlayacak olursak, yapay zekâ (AI), mevcut görevleri yapmak adına insan zekasını taklit ederek elde ettiği verileri tekrarlamalı olarak yine kendini iyileştirme kabiliyetine sahip makine ya da sistemlerdir. Yapay zekalar pek çok şekilde kendisini belli eder.

YAPAY ZEKA UYGULAMA ALANLARI NELERDİR?

SOHBET ROBOTLARI

Kurumların müşterilerinin yaşadıkları problemleri hızlı olarak kavramak ve en uygun cevaplar ile çözümleri sunmak amacıyla yapay zeka teknolojisinden faydalanılır.

AKILLI ASİSTANLAR

Herhangi bir durumda zamanlama faktörünü iyi duruma getirmek adına kullanıcı tanımlı bilgi kümlerinde kritik önemde bilgi alınması amacıyla yapay zeka kullanılır.

ÖNERİ MOTORLARI

Herhangi bir uygulamada kullanıcı grubunda bulunanların sahip oldukları alışkanlı ve düzene göre televizyonda yayınlanan programlar bazında otomatik öneri yapılmasında yapay zekadan yararlanılır.

Detaylarıyla bahsettiğimiz yapay zeka, bir özel biçim ya da işlevin ötesinde düşünce ile bilgi analizinin süper güçlendirilme süreciyle alakalıdır. Yapay zeka ismi duyulduğunda dünyayı ele geçirecek pek çok özelliğe sahip insansı robotlar akla gelse de yapay zekanın tasarlanış amacı bu değildir.İnsanlara ait yetenek, katkı ve özelliklere oldukça güçlü şekilde gelişim kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu kapsamda yapay zekalar önemli değere sahip birer ticari varlık olma zöelliğine sahiptir.