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Yarasalar kahveyi bastı

Bilecik'te yönünü şaşıran 4 yarasa bir kahvenin açık olan camından içeri girdi. Yarasalardan üçü girdiği camdan dışarı çıkarken, biri kahvedekileri hayli uğraştırdıktan sonra yakalanıp doğaya salındı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 11:40 ABONE OL
Yarasalar kahveyi bastı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü'nde bulunan köy kahvesinde dün gece açık olan camdan içeri adet yarasa girdi. Yarasalardan üçü girdiği camdan dışarı çıkarken, biri tanesi kahvenin içinde yaklaşık bir saatlik uçuşun ardından yorgun düşerek, yere düştü. Ardından bir şeker kutusuna alınan yarasa yeniden doğaya salındı.

"KAHVEMİZİN AÇIK OLAN PENCERESİNDEN 4 TANE YARASA GİRDİ ÇOK ŞAŞIRDIK"

Köy kahvesi çalışanı Ahmet Kırmızı, yorgun düşen yarasayı bir kutu vasıtasıyla doğaya saldığını anlatarak, "Gördüğünüz gibi kahvemizin açık olan penceresinden 4 tane yarasa girdi çok şaşırdık. Üç tanesi geldiği pencereden dışarı çıkarken bir tanesi çıkmamak için çok direndi. İçeride uçan yarasa yorgun düşerken, yere düştü. Uzun uğraşlar sonrası biz bunu karton kutu yardımı ile yakaladık ve güvenli bir şekilde götürerek doğaya saldık" dedi.

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Yarasalar kahveyi bastı
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