Yeşilçam filmlerini aratmayan hikaye! 19 yıldır mücadele veriyor

TÜM KAPILARI ÇALDI AMA OĞLUNA KAVUŞAMADI

Anne Besra Özyiğit, "Birçok kapıyı çaldım, hatta bana Mersin'de olduğu söylendi, oraya da gittim, araştırdım, soruşturdum ama kadın halimle bir neticeye ulaşamadım. Savcılığa, avukata başvurdum ama oğlum ortada yok. Daha önce nüfusta üvey annesi üzerindeydi, o durumumu gördü, sağ olsun oda kabul etti, benim oğlum olduğu imzası attı ve resmi olarak ta oğlum benim üzerimde" dedi.



