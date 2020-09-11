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Yeşilçam filmlerini aratmayan hikaye! 19 yıldır mücadele veriyor

'nın Siverek ilçesinde yaşayan , 19 yıl önce boşandığı kocası tarafından doğar doğmaz kendisinden alınan oğlunu arıyor. Doğumdan 3 gün sonra, eski kocası ve çocuğun babası olan Ekrem Karaağaç, çocuğu kendisinden aldı. O günden bu yana çocuğunu hiç görmeyen anne Besra, ölmeden önce bir defa da olsa oğlunu görmek, ona sarılmak istiyor.

İHA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 12:00 Son Güncelleme: 11.9.2020 12:29 ABONE OL
Yeşilçam filmlerini aratmayan hikaye! 19 yıldır mücadele veriyor

20 yıl önce evlendiği Ekrem Karaağaç'la bir süre evli kaldıktan sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşandığı sırada hamile olan Besra Özyiğit, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Doğumdan 3 gün sonra, eski kocası ve çocuğun babası olan Ekrem Karaağaç, çocuğu kendisinden aldı.

Yeşilçam filmlerini aratmayan hikaye! 19 yıldır mücadele veriyor

O günden bu yana çocuğunu hiç görmeyen anne Besra, ölmeden önce bir defa da olsa Verdiği hukuk mücadelesiyle daha önce üvey annesi üzerinde kayıtlı olan oğlu Şahin Karaağaç'ı kendi üzerine alan anne, şimdi de oğluna kavuşmanın hayalini kuruyor.

Yeşilçam filmlerini aratmayan hikaye! 19 yıldır mücadele veriyor

19 YILDIR OĞLUNU GÖREMİYOR
50 yaşındaki , "Şimdi oğlum Şahin 19 yaşına girmiş bulunmakta ama nerede olduğunu bilmiyorum. Benden alındıktan sonra 3 yıl Çermik'te üvey annesinin yanında kalmış, daha sonra babası tarafından buradan da alındıktan sonra nerededir bilemiyorum. Bazıları devlet esirgeme okuluna verildiğini söylüyor, bazıları Mersin'de olduğunu söylüyor ama net bilgi yok, oğluma ulaşamıyorum" dedi.

Yeşilçam filmlerini aratmayan hikaye! 19 yıldır mücadele veriyor

"OĞLUMUN DA BENDEN HABERİ YOK"
Babası tarafından hiç kendisiyle görüştürülmediği için oğlunun da kendinden habersiz olduğunu söyleyen anne, "Ben şimdi tek başıma yaşıyorum, oğlumun yanıma gelmesini, bana sahip çıkmasını istiyorum. En azından bir yanıma gelsin göreyim, onun hasreti bitsin. 19 yıldır bu hasretle yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam filmlerini aratmayan hikaye! 19 yıldır mücadele veriyor

TÜM KAPILARI ÇALDI AMA OĞLUNA KAVUŞAMADI
Anne , "Birçok kapıyı çaldım, hatta bana Mersin'de olduğu söylendi, oraya da gittim, araştırdım, soruşturdum ama kadın halimle bir neticeye ulaşamadım. Savcılığa, avukata başvurdum ama oğlum ortada yok. Daha önce nüfusta üvey annesi üzerindeydi, o durumumu gördü, sağ olsun oda kabul etti, benim oğlum olduğu imzası attı ve resmi olarak ta oğlum benim üzerimde" dedi.

Yeşilçam filmlerini aratmayan hikaye! 19 yıldır mücadele veriyor

"MADDİ DURUMUM KÖTÜ HASTAYIM"
Maddi durumunun iyi olmaması ve hasta olması nedeniyle oğlunu aramakta zorluk yaşadığını belirten , elinden geldiğince oğlunu arayacağını ve bir defa da olsa onu görmek, sarılmak istediğini söyledi. Özyiğit, "Tek başıma kadın halimle elimden gelen bu, maddi durumun yok, kiracıyım ve bir de çölyak hastasıyım. Ancak bu kadar elimden geliyor" diye konuştu.

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Yeşilçam filmlerini aratmayan hikaye! 19 yıldır mücadele veriyor
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