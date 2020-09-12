A101 aktüel ürünler kataloğu 17 Eylül 2020 Perşembe! A101 aktüel ürünler indirimlerinde bu hafta neler var?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. 17 Eylül itibariyle raflarda göreceğiniz züccaciye, ahşap masa sandalye, ev tekstili ürünleri, beyaz eşya, ve gıda ürünlerinde büyük indirim fırsatı yaşanıyor. Kaçırılmaz ürünler fırsatıyla tüketicisinin beğenisine sunulan katalogda Samsung 4K UHD Curved TV, Xiaomi Mi Band 3 Akıllı Bileklik, Canon Çok Fonksiyonlu Yazıcı yer alıyor. Peki 17 Eylül 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var? İşte indirimli tam liste

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BÜYÜK İNDİRİMLER BAŞLIYOR! 17 EYLÜL A101 KATALOĞU

Haftanın A101 indirimli ürünler listesi belli oldu. Haberimizde, 17 Eylül 2020 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilir, indirimli ürünler listesine bakabilirsiniz.

Samsung 55RU7300 4K UHD Curved TV 4.999 TL

HI-LEVEL 43HL607043 Full HD Smart Led TV 1.649 TL

Xiaomi Mi Band 3 Akıllı Bileklik 99,95 TL

Silikon Mandal 10'lu 5,95 TL

Elmas Sepet 10 Litre 8,95 TL

Elmas Sele Sepet 35 Litre 14,95 TL

Vakumlu Krom Banyo Ürünleri 9,95 TL

2 Kişilik Ahşap Katlanabilir Masa Sandalye Seti 169,95 TL

Ayarlanabilir Boks Standı Seti 179,95 TL