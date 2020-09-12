Ankara’daki kum fırtınası neden oldu, nasıl ortaya çıktı? Ankara Polatlı kum fırtınası son durum nedir?

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan kum fırtınası sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bir anda meydana gelen toz bulutları hayatı felç ederken görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. İlçe sakinleri Ankara Polatlı kum fırtınası son durum nedir sorusuna yanıt ararken konuya yönelik araştırma yapmaya başladı. Buna göre; Ankara Polatlı kum fırtınası son durum! Ankara'daki kum fırtınası neden oldu?
Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde etkili olan kum fırtınası hayatı felç etti. Bir anda gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kum fırtınası Ankara merkezde de etkili oldu.
İşte Ankara kum fırtınası son durum ve tüm detaylar…
Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde saat saat 15.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle kum fırtınası meydana geldi. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Özellikle Polatla'dı kum fırtınası ile birilkte gökyüzünde devasa toz bulutları oluştu. Görüş mesafesini düşüren fırtına nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, boş alanlara kaçıştı. Ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle şehir merkezinde elektrikler kesildi. Bu sırada bir kafede elektrik kesintisi nedeniyle 4 kişi asansörde mahsur kaldı.
Son dakika: Ankara'da korkutan kum fırtınası! Gökyüzünü devasa bir toz bulutu kapladı! İşte görüntüler | Video
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı. Şehir merkezindeki bazı esnaf ise kum fırtınası nedeniyle iş yerleri zarar görmemesi için kepenk kapattı. Kum fırtınasının hala sürdüğü belirtildi. Kum fırtınası Ankara merkezde de kısmen etkili oldu.
Kıymetli hemşehrilerim; Kentimizin kuzey ve batı kesimlerinde beklenen sağanak yağışın olumsuz etkilerine karşı mesai arkadaşlarımız teyakkuzdadır. Yağışın olası risklerine karşı hepinizi tedbirli olmaya davet ediyorum.
Kum fırtınası veya toz fırtınası, kurak ve yarı kurak bölgelerde yaygın olan meteorolojik olay. Kum fırtınası, boranın cephesinin gevşek kum ve tozun uçurulduğunda ortaya çıkar. Parçacıklar, uçurulma ve durdurulma ile nakledilir ve bir yerde toprak erozyonuna ve başka yerde depozisyona neden olur.