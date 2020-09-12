Olay, dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. D-100 Karayolu yanyol üzerinden Küçükçekmece istikametine giden bir kişi, zaman zaman trafiğe de çıkarak elektrikli scooter kullandı.

Avcılar'da elektrikli scooterlı gencin trafikte tehlikeli yolculuğu | Video

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde, yanından süratle geçen araçlara aldırış etmeyen kullanıcı, hem kendini hem de trafikte diğer sürücüleri tehlikeye attı. Bir süre trafikte ilerleyen elektrikli scooter kullanıcısı daha sonra yan yoldan ayrıldı. Gencin tehlikli yolculuğu kameralara yansıdı.