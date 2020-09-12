Avcılar’da Viking izi

İstanbul Avcılar'daki Bathonea Antik Liman Yerleşimi kazılarında 8-11. yüzyıllar arasında hüküm sürdükleri bilinen Vikinglerin izlerine rastlandı. Kazılarda şu ana kadar Doğu Roma dönemine ait 2 antik liman, büyük taşlarla örülmüş suyolları, büyük bir sarnıç, geniş yollar ve çok sayıda yapı kompleksi ortaya çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü Bathonea Antik Liman Yerleşimi Küçükçekmece göl havzasında bulunuyor. Kazının başkanlığını ise Kocaeli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Şengül Aydıngün yapıyor. 2009'da başlayan kazılarda şu ana kadar Doğu Roma dönemine ait 2 antik liman, büyük taşlarla örülmüş suyolları, büyük bir sarnıç, geniş yollar ve çok sayıda yapı kompleksi ortaya çıkarıldı. Kazılarda ortaya çıkarılan tıbbi malzemeler ve ilaç şişeleri de, tıp tarihi açısından önemli bir yer tutuyor. Bölge'nin İstanbul turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Öte kazılarda 8-11. yüzyıllar arasında hüküm sürdükleri bilinen Vikinglerin izlerine de rastlandı. Ayrıca daha önceki kazılarda ve 6. ve 11. yüzyıllardaki Büyük İstanbul Depremlerine ait izler bulunmuştu.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2007'den beri aralıklarla devam ettirdiği kazılarda, son rastlanan Viking izlerine de değinen Hançerli, Vikinglerin bugünkü çocuklarının bölgeye ilgi gösterdiğini söyledi. Hançerli, "Bathonea Antik Liman Yerleşimi, yüzlerce binlerce yıl öncesine ait sarnıçları, su kanalları, kanalizasyonu, yolları, binaları, limanları ve deniz ticaretiyle büyük bir antik liman yerleşimi. İstanbul kadar eski bir liman kenti. Dünyanın ilgisini çeken bir kent burası. En son Vikinglerle ilgili buluntulara rastlandı. Evet Vikingler buradan geçti. Vikinglerin bugünkü çocukları buraya ilgi gösteriyor. Romanya'dan ve başka yerlerden bizim atalarımız buradan geçmiş diye merak edip geliyorlar" diye konuştu. İHA