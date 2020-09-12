Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bakan’dan Kuğu göndermeli maske mesajı: Bak şu Kuğu’nun yaptığına!

Bakan’dan göndermeli maske mesajı: Bak şu Kuğu’nun yaptığına!

, bir ’nun genç kadının boynuna indirdiği maskeyi takması gereken yere gagasıyla tutup geçirdiği videoyu paylaştı. Bakan Koca esprili video hakkında “Kuralları bizden daha iyi bilenler var” dedi

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 12.9.2020 13:02 Son Güncelleme: 12.9.2020 13:03 ABONE OL
Bakan’dan Kuğu göndermeli maske mesajı: Bak şu Kuğu’nun yaptığına!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanılması gerektiğine dair birçok paylaşım yapıyor. Türkiye'deki vatandaşların maske takma kuralına riayet etmesi gerektiğini vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, esprili bir videoyu da paylaştı.

"KURALLARI BİZDEN DAHA İYİ BİLENLER VAR"

Bu videoda bir Kuğu'nun genç kadının boynuna indirdiği maskeyi takması gereken yere gagasıyla tutup geçiriveriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca…

Komşusunun köpeğine kızıp terör estirdi! Parkta oynayan çocukların üzerine 10 el ateş etti

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan’dan Kuğu göndermeli maske mesajı: Bak şu Kuğu’nun yaptığına!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA