Bakan’dan Kuğu göndermeli maske mesajı: Bak şu Kuğu’nun yaptığına!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanılması gerektiğine dair birçok paylaşım yapıyor. Türkiye'deki vatandaşların maske takma kuralına riayet etmesi gerektiğini vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, esprili bir videoyu da paylaştı.

"KURALLARI BİZDEN DAHA İYİ BİLENLER VAR"

Bu videoda bir Kuğu'nun genç kadının boynuna indirdiği maskeyi takması gereken yere gagasıyla tutup geçiriveriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca…