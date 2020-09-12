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Bakanlıktan yeni kodu genelgesi! Şehirler arası yolculuklar için nasıl ve nereden alınır?

İçişleri Bakanlığı tarafından gelen son dakika haberine göre; " Kodu Zorunluluğu" getirildi. Genelgeye göre koronavirüs salgınına tedbiren daha önce başlatılan bu uygulamanın artık zaruri hale getirildiği ifade edildi. Her türlü yolcu taşımacılığı yapan firmaların biletleme işlemleri sırasında kodun talep edileceği bildirildi. Peki, nedir, nasıl alınır? Şehirlerarası otobüslerde zorunlu olan HES kodu nereden alınır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.9.2020 14:56 ABONE OL
Bakanlıktan yeni HES kodu genelgesi! Şehirler arası yolculuklar için HES kodu nasıl ve nereden alınır?

Bakanlık tarafından yayınlanan ve 81 ile de gönderilen genelgeye göre; kodu zorunluluğu getirildi. Genelgeye göre; salgınla mücadele kapsamında etkin olarak yayılımı durdurabilmek amacıyla belirli kurallara riayet edilmesinin öneminden bahsedilerek bu kodun zorunluluğu hatırlatıldı. Peki, nedir, nasıl alınır? Şehirlerarası otobüslerde zorunlu olan HES kodu nereden alınır? İşte detaylar…

HES KODU NEDİR, NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile beraber şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında HES kodu uygulamasının zorunluluğu hatırlatıldı. Bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmediğinden gelen şikayetlerle beraber bu genelgenin yayınlandığı ifade edilirken alınan tedbirler şu şekilde açıklandı…

Bakanlıktan yeni HES kodu genelgesi! Şehirler arası yolculuklar için HES kodu nasıl ve nereden alınır?

HES KODU NASIL ALINIR?

kodu, "" mobil uygulaması üzerinden " işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından " kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

Seyahat firması, HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgulayacak, risk olması halinde seyahat onaylanmayacak. Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.

"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

Bakanlıktan yeni HES kodu genelgesi! Şehirler arası yolculuklar için HES kodu nasıl ve nereden alınır?

SMS İLE HES KODU ALMA İŞLEMİ

kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden " İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder

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Bakanlıktan yeni HES kodu genelgesi! Şehirler arası yolculuklar için HES kodu nasıl ve nereden alınır?
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