BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? BİM 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu büyük indirimlerle geliyor!

Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesime hitap eden BİM marketler zinciri, bu hafta da dolu dolu bir katalog ile geliyor. Vatandaşlar, kataloğu yakından takip ediyor ve sabah saatlerinden itibaren marketin yolunu tutuyor. Bu hafta marketin; Philips Erkek Bakım Seti, Fakir Saç Kurutma Makinesi, Abs Valiz, Akülü Vidalama Seti, Cam Davlumbaz, Blender Seti ürünleri öne çıkıyor. Biz de haberimizin içerisinde 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğuna yer verdik. İşte 18 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu…

BİM 18 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haberimizin içerisinden BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.