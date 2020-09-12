Büyük kum fırtınası neden olur, cb bulutu nedir? Ankara'daki kum fırtınası neden oldu? İşte Ankara Polatlı kum fırtınası son görüntüler izle!

Ankara'da yaşanan kum fırtınası şehir halkını ve tüm Türkiye'yi şaşkına çevirdi. Polatlı ilçesinin devasa toz bulutu ile kaplanmasının ardından çevrede yaşayan vatandaşların objektifine yansıyan görüntüler dehşet anlarını gözler önüne serdi. Adeta korku filmine benzer görüntülerin ortaya çıktığı doğa olayına ilişkin Meteoroloji tarafından açıklama yapılırken vatandaşlar bu olayın nedenini araştırıyor. Peki, Büyük kum fırtınası neden olur, cb bulutu nedir? İşte Ankara Polatlı kum fırtınası son görüntüler izle ekranı ve tüm detaylar…

BÜYÜK KUM FIRTINASI NEDEN OLUR, CB BULUTU NEDİR? ANKARA KUM FIRTINASI GÖRÜNTÜLERİ!

Ankara'nın Polatlı ilçesinden gelen son dakika haberine göre ilçeyi devasa bir toz bulutu kapladı. Kum fırtınası kentin batı ve kuzey kesimlerinde etkisini göstermeye devam ederken vatandaşlar yaşanan bu olayın nedenini araştırmaya başladı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada cb bulutunun oluşturduğu kuvvetli rüzgar işaret edildi…