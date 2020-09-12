Büyük kum fırtınası neden olur, cb bulutu nedir? Ankara'daki kum fırtınası neden oldu? İşte Ankara Polatlı kum fırtınası son görüntüler izle!

Ankara'da yaşanan kum fırtınası şehir halkını ve tüm Türkiye'yi şaşkına çevirdi. Polatlı ilçesinin devasa toz bulutu ile kaplanmasının ardından çevrede yaşayan vatandaşların objektifine yansıyan görüntüler dehşet anlarını gözler önüne serdi. Adeta korku filmine benzer görüntülerin ortaya çıktığı doğa olayına ilişkin Meteoroloji tarafından açıklama yapılırken vatandaşlar bu olayın nedenini araştırıyor. Peki, Büyük kum fırtınası neden olur, cb bulutu nedir? İşte Ankara Polatlı kum fırtınası son görüntüler izle ekranı ve tüm detaylar…
Ankara'nın Polatlı ilçesinden gelen son dakika haberine göre ilçeyi devasa bir toz bulutu kapladı. Kum fırtınası kentin batı ve kuzey kesimlerinde etkisini göstermeye devam ederken vatandaşlar yaşanan bu olayın nedenini araştırmaya başladı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada cb bulutunun oluşturduğu kuvvetli rüzgar işaret edildi…
BİR ANDA TÜM İLÇEYİ KAPLADI!
Haymana ve Polatlı ilçelerinde saat saat 15.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle kum fırtınası meydana geldi. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı.
Özellikle Polatla'da kum fırtınası ile birilkte gökyüzünde devasa toz bulutları oluştu. Görüş mesafesini düşüren fırtına nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, boş alanlara kaçıştı. Ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi.
Son dakika: Ankara'da korkutan kum fırtınası! Gökyüzünü devasa bir toz bulutu kapladı! İşte görüntüler | Video
Fırtına nedeniyle şehir merkezinde elektrikler kesildi. Bu sırada bir kafede elektrik kesintisi nedeniyle 4 kişi asansörde mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı. Şehir merkezindeki bazı esnaf ise kum fırtınası nedeniyle iş yerleri zarar görmemesi için kepenk kapattı.
Kum fırtınasının hala sürdüğü belirtildi.
ANKARA'DA KUM FIRTINASI NEDEN OLDU?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Uzun zamandır yağış görülmeyen Ankara'da, cb bulutunun oluşturduğu kuvvetli rüzgarlar toz fırtınasına neden oluyor. Toz fırtınası ve yağışların 19:00'a kadar yer yer devam etmesi bekleniyor.
KUM FIRTINASI NEDİR?
Kum fırtınası veya toz fırtınası, kurak ve yarı kurak bölgelerde yaygın olan meteorolojik olay. Kum fırtınası, boranın cephesinin gevşek kum ve tozun uçurulduğunda ortaya çıkar. Parçacıklar, uçurulma ve durdurulma ile nakledilir ve bir yerde toprak erozyonuna ve başka yerde depozisyona neden olur.
CB BULUTU NEDİR?
Kümülonimbus (Cb), kümülüs bulutlarının dikey olarak gelişerek büyümesiyle oluşan konvektif fırtına bulutu. Tabanı 4 km altında bulunur. Kümülonimbus tek başına, gruplar halinde veya soğuk cephe hattı boyunca termodinamik kararsızlığa bağlı olarak cumulus congestus bulutundan gelişebilir.