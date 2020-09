Dolandırıcılara 240 bin doları eliyle teslim etti

İSTANBUL'DA telefon dolandırıcıların son kurbanı makine mühendisi N.D. adlı kadın oldu. N.D.'nin dolandırıcılara verdiği 240 bin dolar seri numaları sayesinde bulundu. Telefon dolandırıcıları pazartesi günü, Ataşehir'de oturan Makine Mühendisi N.D.'yi aradı. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, kendisi adına FETÖ'nün banka hesabı açıldığını söyleyerek N.D.'yi korkuttu. Paniğe kapılan N.D., direktifleri harfiyen yerine getirip 240 bin dolarını dolandırıcılara teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan N.D. hemen polisi arayarak yardım istedi. Harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı. Mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.