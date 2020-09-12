Engin Temel cinayetinden son dakika haberi: Esrarengiz şekilde öldürülen Engin Temel dosyasında...

9 Aralık 2008 tarihinde bir barın işletmeciliğini yapan 24 yaşındaki Engin Temel'in esrarengiz ölümüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Meçgul kişi ya da kişilerce öldürülen Engin Temel dosyası yeniden açıldı. Cinayet dosyası 12 yıldır delil bulunamadığı için faili meçhul cinayetler arasında yerini alıyordu ancak savcılık dosyayı yeniden açtı ve emniyete 7 maddelik bir yazı yazdı. Savcılığın emniyete yazdığı yazı arasında pek çok detay yer alıyor. İşte Engin Temel dosyasına ilişkin son dakika detayları...

ENGİN TEMEL DOSYASI YENİDEN AÇILDI!

Şişli'de 2008 yılında, öldürülen 24 yaşındaki bar işletmecisi Engin Temel cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. 12 yıldır delil bulunamadığı için faili meçhul kabul edilen dosyayı savcılık yeniden açtı. Savcılık emniyete 7 maddelik yazı yazdı. O yazıda, Temel'in yakın arkadaşlarından Su Gönül ve Temel'in ortağı ile evlenen Tanya isimli kişinin bilgi sahibi olarak yeniden ifadelerinin alınmasını istedi.