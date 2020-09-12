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cinayetinden haberi: Esrarengiz şekilde öldürülen Engin Temel dosyasında...

2008 yılında Şişli'de esrarengiz şekilde öldürülen cinayetine ilişkin gelişmesi yaşandı. 12 senedir delil yetersizliğinden dolayı faili meçhul cinayetler arasında yerini alan cinayet dosyasını savcılık yeniden açtı ve emiyete 7 maddelik yazı yazdı. O yazıda dikkat çeken detaylar da vardı. İşte Engin Temel cinayetinden son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 12.9.2020 09:08 Son Güncelleme: 12.9.2020 09:14 ABONE OL
Engin Temel cinayetinden son dakika haberi: Esrarengiz şekilde öldürülen Engin Temel dosyasında...

9 Aralık 2008 tarihinde bir barın işletmeciliğini yapan 24 yaşındaki 'in esrarengiz ölümüne ilişkin gelişmeleri yaşanıyor. Meçgul kişi ya da kişilerce öldürülen Engin Temel dosyası yeniden açıldı. Cinayet dosyası 12 yıldır delil bulunamadığı için faili meçhul cinayetler arasında yerini alıyordu ancak savcılık dosyayı yeniden açtı ve emniyete 7 maddelik bir yazı yazdı. Savcılığın emniyete yazdığı yazı arasında pek çok detay yer alıyor. İşte Engin Temel dosyasına ilişkin son dakika detayları...

ENGİN TEMEL DOSYASI YENİDEN AÇILDI!

Şişli'de 2008 yılında, öldürülen 24 yaşındaki bar işletmecisi Engin Temel cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. 12 yıldır delil bulunamadığı için faili meçhul kabul edilen dosyayı savcılık yeniden açtı. Savcılık emniyete 7 maddelik yazı yazdı. O yazıda, Temel'in yakın arkadaşlarından Su Gönül ve Temel'in ortağı ile evlenen Tanya isimli kişinin bilgi sahibi olarak yeniden ifadelerinin alınmasını istedi.

Engin Temel cinayetinden son dakika haberi: Esrarengiz şekilde öldürülen Engin Temel dosyasında...

22 kişiye takipsizlik

Milliyet'in haberine göre; İstanbul Şişli'de 9 Aralık 2008 tarihinde Love Bar'ın 24 yaşındaki işletmecisi meçhul kişi ya da kişilerce öldürüldü. Çok konuşulan sır cinayet dosyası 12 yıldır birçok savcı değiştirirken soruşturma kapsamında 498 kişinin ifadesi alındı, tanıklar dinlendi ve onlarca ihbar değerlendirildi. Ancak cinayetin faillerine ilişkin hiç bir ipucu bulunamadı.
Savcılık geçtiğimiz yıl "kasten öldürme" suçundan haklarında soruşturma yürütülen 22 şüpheli için takipsizlik kararı verdi. Kararda, olayın faili veya faillerinin tespitinin ve yakalanmasının mümkün olmadığı, soruşturmaya dahil edilen 22 şüpheli hakkında tüm araştırmalara rağmen Engin Temel'i öldürdükleri veya öldürülmesine azmettirdiklerine dair dava açmaya yeterli delil ve şüphe elde edilemediği belirtildi. Bu şekilde şüphelileri tespit edilemeyen dosya, Faili Meçhul Suçlar Bürosu'na gönderildi.

Faili Meçhul Suçlar Bürosu Savcılığı sır cinayetin dosyasını raftan indirdi. Dosyayla ilgili çalışmaya başlayan savcılık, 7 kritik soru belirledi. Bu sorularla ilgili de Cinayet Büro Amirliği'ne yazı yazdı. O yazıda Engin Temel'in ölümünden sonra ortağı ile evlenen Tanya isimli kişi çelişkili ifadelerinden dolayı ve yine Temel'in yakın arkadaşlarından olay tarihinde Airport Bar işletmecisi Su Gönül'ün bilgi sahibi olarak yeniden ifadelerinin alınmasını istedi.

Engin Temel cinayetinden son dakika haberi: Esrarengiz şekilde öldürülen Engin Temel dosyasında...

Savcılıktan 7 maddelik yazı

Savcılık emniyete yazdığı 7 maddelik yazıda, "'in Secret Bar'dan ayrılırken kendisini takip eden araç şahıs sorgulaması, olaydan kısa süre önce Engin Temel'in telefonuna gelen 'Sakın eve gitme, dikkatli ol seni vuracaklar' şeklinde ki mesajın kimden geldiği, Temel'in sadece anahtarla açılan evinin girişinin nasıl açıldığı, Temel'in evinin yakınındaki baz istasyonundan saat 06.00-06.50 arasındaki sinyal veren görüşmeler, cinayetten 15 dakika önce ankesörlü telefondan çaldırılıp kapatılan ve olay mahallinde telefonu sinyal veren Reis Demir'in kim olduğu konularının da araştırılıp en kısa sürede savcılığa bildirilmesini istedi.

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Engin Temel cinayetinden son dakika haberi: Esrarengiz şekilde öldürülen Engin Temel dosyasında...
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