11 Eylül 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşı yatırırken il il sorgulamalar an itibariyle hız kazandı. Devlet tarafından verilen evde bakım parasından faydalanan vatandaşlar haftanın dördüncü gününde ödeneklerin hangi illerde yattığını öğrenmeye çalışıyor. Bakanlık tarafından, bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlıların ailelerinden ayrılmamaları aracılığı ile ödenen Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 11 Eylül 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
Devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılırken, il il sorgulamalar da devam ediyor. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. Haberimizde, 11 Eylül evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
Evde bakım maaşı yatırılmadı. 11 Eylül 2020 tarihi itibarıyla maaşlar henüz hiçbir ilde yatırılmazken, ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yapılması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.