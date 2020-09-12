11 Eylül 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşı yatırırken il il sorgulamalar an itibariyle hız kazandı. Devlet tarafından verilen evde bakım parasından faydalanan vatandaşlar haftanın dördüncü gününde ödeneklerin hangi illerde yattığını öğrenmeye çalışıyor. Bakanlık tarafından, bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlıların ailelerinden ayrılmamaları aracılığı ile ödenen Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 11 Eylül 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? 11 EYLÜL 2020

Devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılırken, il il sorgulamalar da devam ediyor. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. Haberimizde, 11 Eylül evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.