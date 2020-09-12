İzmir'de genç kızın otomobilin altında sürüklendiği anlar güvenlik kamerasında

GENÇ KIZIN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Otomobil ise bir binanın otopark girişine çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gülşah T., gelen sağlık ekiplerinin ilk tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kızın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



