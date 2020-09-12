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Avcılar'da taciz skandalı! Marketteki taciz anları kameraya böyle yansıdı!

Avcılar’da alışveriş yapan kadın, bir kişinin tacizine uğradı. Yaşanan korkunç olayın ardından yakalanırken taciz anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın elleriyle vurarak tacizciyi uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor. İhbar üzerine şüpheli Aydın K. Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.9.2020 10:10 Son Güncelleme: 12.9.2020 10:24 ABONE OL
İstanbul Avcılar'da taciz skandalı! Marketteki taciz anları kameraya böyle yansıdı!

İstanbul'un Avcılar semtinde yaşanan olay, dün saat 15.50 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi. Dilara D. adlı kadın, markette alışveriş yaptığı sırada yanına yaklaşan bir kişinin elle tacizine uğradı.

Kadının şikâyeti üzerine şüpheli Aydın K. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Aydın K. ile mağdur Dilara D. Firuzköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Son dakika: Avcılar'da markette iğrenç görüntüler! Kadını taciz anı kameraya yansıdı | Video

TACİZ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Taciz anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde alışveriş yapan kadının yanına yaklaşan bir kişi kadını elle taciz ediyor. Kadın elleriyle vurarak tacizciyi uzaklaştırdı.

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İstanbul Avcılar'da taciz skandalı! Marketteki taciz anları kameraya böyle yansıdı!
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