İstanbul’da marketi soyan gaspçıya meydan dayağı kamerada

Olay, önceki gün saat 22.45 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde marketi gözetleyen kimliği belirsiz bir şahıs, market sahibi H.N.H'nin arka tarafa geçmesini fırsat bilerek harekete geçti. Şahıs kasanın dışındaki 800 liraya elini uzattığı esnada market sahibi soyulduğunu fark ederek yanına koştu.

Marketi soyan gaspçıya meydan dayağı kamerada | Video

GASPÇIYA MEYDAN DAYAĞI KAMERADA

Gaspçıya arkadan sarılan H.N.H, elindeki paraları bıraktırmaya çalıştı ancak şahıs direnmeye başladı. Bunun üzerine market sahibi, gaspçıyı yumruklamaya başladı. Şahsın elinde paralarla kaçmaya çalışması üzerine market sahibi ile aralarında boğuşma yaşandı. Kavga sürdüğü esnada sesleri duyan vatandaşlar ise koşarak markete geldi. Vatandaşların da meydan dayağı attı şahıs, market sahibi tarafından yere yatırıldı. Ancak direnmeye devam eden gaspçı, vatandaşların elinden kurtularak paralarla beraber kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

