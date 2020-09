KONYA Seydişehir'de bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Mevlüt C. (55), İncesu mahallesindeki kahvehanede karşı masasında oturan Ayhan Yalçınkaya, Ahmet Öksüz ve Necati Harmancı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mevlüt C., 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu. Öksüz olay yerinde, Yalçınkaya ise kaldırıldığı hastanede öldü. Harmancı'nın durumunun ağır olduğu belirtilirken, Mevlüt C. gözaltına alındı.