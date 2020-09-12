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Komşusunun köpeğine kızıp terör estirdi! Parkta oynayan çocukların üzerine 10 el ateş etti

’da köpek besleyen komşusuyla husumeti bulunan genç adam parkta bulunan köpeği öldürmek isterken etrafa ateş açtı. Bu sırada parkta oyun oynayan küçük çocuklar panik halinde kaçışmaya başlarken olayda şans eseri yaralanan olmadı.

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Giriş Tarihi: 12.9.2020 12:07 Son Güncelleme: 12.9.2020 12:10 ABONE OL
Komşusunun köpeğine kızıp terör estirdi! Parkta oynayan çocukların üzerine 10 el ateş etti

İstanbul Bayrampaşa'da köpek besleyen komşusuyla husumeti bulunan genç adam parkta bulunan köpeği öldürmek isterken etrafa ateş açtı. Olay 4 Ağustos günü meydana geldi. Adil Ş. akşam saatlerinde daha önceden aralarında husumet bulunan komşusunu parkta gördü. Genç adam sahibi olduğu silahla komşusunun elinde bulunan köpeği görünce tekrar tartışmaya başladılar.

PARKTAKİ ÇOCUKLARA RAĞMEN RASTGELE ATEŞ ETTİ

Tartışma alevlenince öfkesine hâkim olamayan Adil Ş. belinden çıkardığı silahla köpeğe doğru ateş etmeye başladı. Bu sırada parkta bulunan onlarca küçük çocuk silah sesinden korkarak etrafta kaçışmaya başladı.

ÇOCUKLARI AİLELERİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Parkta 2 çocuğu bulunan genç kadının ihbarıyla polis ekipleri olay yerinme geldi. Şans eseri, olayda yaralanan olmasa da olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adil Ş.'nin ateş ettiği sırada parkta bulunan küçük çocukların aileleri şikâyetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İfadesi alınan Adil Ş., komşusunun köpek beslediği ve kendisini rahatsız ettiği için husumeti olduğunu, uyarıda bulunmak için camı açarak küfürlere karşılık verdiği sadece silahı gösterdiğini ve kimseye ateş etmediğini söyledi. Ancak mahalle sakinleri genç adamın 10 el ateş ettiğini belirtti. Soruşturma devam ediyor.

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Komşusunun köpeğine kızıp terör estirdi! Parkta oynayan çocukların üzerine 10 el ateş etti
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