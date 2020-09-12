Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde maske takma zorunluluğu gündemde yer alıyor. Uzmanlar koronavirüs salgını sebebiyle toplu taşıma ve kalabalık ortamlarda maske kullanımının önemine dikkat çekiyor. Artan vaka sayılarına tedbir amaçlı ise maske takmama cezası yenilendi. Vatandaşlar maske takma zorunluluğu olan iller ile birlikte maskesiz sokağa çıkmanın cezasını merak ediyor. Peki Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri, cezası ne kadar? Maske takmama cezası ne kadar?
Coronavirüs salgınıyla birlikte ilk uygulanan kurallardan bir tanesi de maske takma zorunluluğu oldu. Salgınla mücadele kapsamında ülkemizde pek çok alanda değişiklikler olurken birçok alanda kısıtlamalar getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Covid 19 Tedbirleri' konulu ek genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak.
İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen 'Covid 19 Tedbirleri' konulu ek genelge ile meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunluğu getirildi, fiziki mesafe kuralının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınması yasaklandı. Ayrıca restoran, kafe gibi tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına izin verilmeyecek.
Buna göre ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi. Minibüs-midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.
Bunların dışında kalan raylı sistem araçları, metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş-kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda ayakta yolcu alınabileceği il-ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek. Ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha-tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle ilanı sağlanacak.
Gönderilen genelgeye göre; maske takma zorunluğuna uymayan vatandaşlara 900 TL para cezası kesilecek ve bu uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.Aynı zamanda bu cezaların affı olmayacak.