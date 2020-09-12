Muhtardan korona isyanı

Sahabiye mahallesinin ilçede en fazla vakanın görüldüğü ve karantina uygulandığı mahalle olduğunu aktaran Muhtar Gerçel, "Dünyayı ve ülkemizi saran korona virüs salgınında Kayseri, Türkiye genelinde 5 vilayet içerisinde gösteriliyor. Bunların içerisinde de Kocasinan ilçesinde en fazla korona virüs vakası görülen ve karantinaya alınan mahalle Sahabiye Mahallesidir. Düne kadar 380 ev başlangıçtan itibaren karantinaya alınmıştı. Bugün ise aldığım bilgiye göre 8 ev daha karantinaya alınmış. Bu üzücü bir durum ve karantinaya alınan vatandaşlarımız dışında da 10'a yakın mahalle sakinimiz hastanelerde tedavi görmektedir. Birkaç vatandaşımız da korona virüs sebebiyle vefat etmiştir, onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim tedbirler almamız gerekiyor. Şahıs olarak, mahalleli olarak, bu ülkenin vatandaşı olarak korona virüs'e karşı birlik, beraberlik içerisinde tedbirler almamız gerekiyor. Devletimizin tespit ettiği ve her gün anonslar yapılan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız gerekiyor. İnşallah bu durumu bu kurallara uyarak atlatacağız diye umuyorum" dedi.





"OYUN PARKINDAKİ ALETLER KALDIRILSIN"

Tedbirler kapsamında çocuk oyun parklarındaki aletlerin de kaldırılması gerektiğinin altını çizen Alim Gerçel, "Korona virüs tedbirleri kapsamın da beklentilerimiz fazla, korona virüs dolayısıyla maske takmayan, mesafeye dikkat etmeyen, temizliğe dikkat etmeyen vatandaşlarımıza söyleyeceklerimiz şunlar. Allah'tan korkmuyorsunuz, kuldan utanmıyorsunuz hiç olmazsa yazılan cezadan kurtulmak için maskelerini takmalarını istiyorum. Bir de belediyelerimizden yalnızca Kocasinan Belediyesi değil, Türkiye deki büyün belediyelerden pandemi dönemi geçene kadar çocuk oyun alanlarındaki aletlerin depolara kaldırılmasını diliyorum. Camilerimizde tedbirler alıyoruz, okullarımızda alıyoruz, toplu taşıma araçlarında alıyoruz, marketlerde ve alışveriş merkezlerinde tedbirlerimizi alıyoruz. Oralar ilaçlanıyor, dezenfekte ediliyor. Ama çocuk parklarında dezenfekte olmadığı gibi çocuklar maske de takmıyor. Çocuklarında en büyük taşıyıcı oldukları bilim adamlarımızca söyleniyor. Bu konuda belediyelerimizin hassas davranarak oyun parklarındaki çocuk oyun aletlerinin kaldırılmasını diliyorum" şeklinde konuştu.