O keman sahte çıktı

Rusya'da, Yuri Kurnosov adlı Moskovalının teyzesinin evinde bulduğu "Stradivarius kemanı" sahte çıktı. Komsomolskaya Pravda gazetesi, ekspertiz görüşü almak için kemanın müzik aletleri uzmanı Larisa Kerçenko'ya teslim edildiğini ve Kerçenko'nun Kurnosov'un hayallerini yıktığını yazdı. Yaptığı inceleme sonucu kemanın orijinal olmadığı sonucuna varan Kerçenko, enstrümanın 19'ncu yüzyılda Almanya'da yapıldığını açıkladı. Uzman, Stradivarius yazısının altında bir başka keman üreticisi olan Neuner & Hornsteiner isminin okunduğunu söyledi. Kerçenko, kemanın bir "Stradivarius" kadar olmasa da yaşı itibarıyla yine de antika değerine sahip olduğunu da dile getirdi. turkrus.com