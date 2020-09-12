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Önce duvara sonra ağaca çarptı: 2 ölü 2 yaralı

Giriş Tarihi: 12.9.2020 ABONE OL
Önce duvara sonra ağaca çarptı: 2 ölü 2 yaralı
İzmir'in Torbalı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce duvara, daha sonra da ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü İsmail Başak ve Mehmet Akın'ın (28) hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza sonrası otomobilin hız göstergesinde ibrenin 200 kilometrede takılı kaldığı öğrenildi.
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Önce duvara sonra ağaca çarptı: 2 ölü 2 yaralı
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