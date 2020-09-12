Önce duvara sonra ağaca çarptı: 2 ölü 2 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce duvara, daha sonra da ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü İsmail Başak ve Mehmet Akın'ın (28) hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza sonrası otomobilin hız göstergesinde ibrenin 200 kilometrede takılı kaldığı öğrenildi.Samsun Vezirköprü'de 2 otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü.Aydın'ın Köşk ilçesinde su çıkarmak için kuyu kazılırken meydana gelen göçükte tonlarca toprağın altında kalan İsmail Kahraman ve Mustafa Şahin yaşamını yitirdi. SABAH