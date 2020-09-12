Ortaklıktan çıkartılınca kan döktü

Olay, Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kamyonet ile seyyar sebze satışı ortaklığından çıkartılan Olcay Ç., iddiaya göre kardeşi Nihat Ç. (38) ve kuzeni Servet Ç.'ye (40) silahlı saldırı düzenledi.

Saldırı sonrası şahıs olay yerinden kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden yaralıları Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaralılardan Nihat Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren Olcay Ç. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.