Özlem duydukları yeni kütüphaneye kavuştular

Diyarbakır'da 10 bin metrekarelik alan üzerinde yapılan Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesi, 60 bin kitap kapasitesiyle hizmet sunmaya başladı. Kentte, 1954'te hizmete giren İl Halk Kütüphanesi, 1978'e kadar merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'nin doğu maksuresinde hizmet verdi. Daha sonra merkez Yenişehir'de yapılan binada hizmet sunan kütüphane, kentin büyümesi ve kitapseverlerin yoğun ilgisi dolayısıyla yetersiz kaldı. Kapasitenin yetersiz olması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kayapınar Belediyesi arasında imzalanan protokolle İl Halk Kütüphanesi ile Bebek ve Çocuk Kütüphanesi için merkez Kayapınar ilçesinde Mahabat Bulvarı'nda 10 bin metrekarelik alanda yeni hizmet binası yapıldı. 90 bin üyesiyle TÜİK'in 2016 verilerine göre, Türkiye'de en fazla üyesi bulunan Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi, 60 bin kitap, süreli yayınları, internet erişimi, engelsiz kütüphane, cep sineması ve atölye mekanlarıyla yeni yerinde daha kaliteli hizmet sunuyor. Yeni binada, kitapseverler modern bir ortamda 60 bin kitaba ulaşabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Kütüphaneden yararlananlardan Şevval Kaymak, "Uzun süredir buranın açılmasını bekliyordum. Diyarbakır için ihtiyaç olan bir kütüphaneydi. Donanımı çok güzel" dedi. AA