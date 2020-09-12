Savcı, Vefa Salman için yeniden tutuklama istedi

Yalova Belediyesi'nde 'ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuklanması talep edildi. Yalova Cumhuriyet Savcısı Ersin Selimefendigil; Yalova 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nin Vefa Salman'ın tutuklama talebinin reddi kararının kaldırılarak tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarılmasını talep etti. Savcı, aksi halde itirazının değerlendirilmek üzere dosyanın Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmesini istedi. Soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Yalova Belediyesi eski Mali Hizmetler Müdür-lüğü Sorumlusu Reşat Elgin ve müteahhit Bekir Bilgi ile eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in şoförü Eyüp Akalın'ın ifadeleri; Salman'ın yeniden tutuklanmasına yönelik talep yazısında yer aldı.