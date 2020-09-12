Sayısal Loto sonuçları MPİ ile sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 12 Eylül

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sonuçları MPİ ile sonuçları açıklandı! Online ile Çılgın 12 Eylül

Şans oyunu severlerin büyük bir heyecanla beklediği Çılgın sonuçları çekilişi biraz önce başladı. İdaresi tarafından, noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişte şans oyunu severler büyük ödülün kendilerine çıkıp çıkmadığını merak ediyor. MPİ Sayısal Loto sonucu bilet sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar, canlı çekiliş biter bitmez sorgulama işlemini haberimizden yapabilirler. İşte MPİ 12 Eylül Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 12.9.2020 22:10 Son Güncelleme: 12.9.2020 22:18 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 12 Eylül

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen çekilişi, bu akşam dev bir ikramiye ile geliyor. Henüz tüm rakamları doğru tahmin eden kimsenin olmaması nedeniyle devreden ikramiye 59.445.333 TL'ye yükseldi. Hal böyle olunca, rekor niteliğindeki bu ödül için heyecan artmış durumda bulunuyor. 12 Eylül 2020 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına bu başlık altından erişebilir ve bilet numarasını yazarak sorgulama yapabilirsiniz. İşte 12 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

12 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA

Sayısal Loto'nun dün akşam noter huzurunda gerçekleştirilen büyük çekilişin ardından kazandıran numaralar merak konusu oldu. 12 Eylül Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama motoru için ayrıntıları inceleyiniz.

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 12 Eylül

12 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın çekilişinde şanslı numaralar 90, 52, 71, 6, 74, 54 ve joker 48 oldu

BÜYÜK ÖDÜL 60 MİLYON TL'Yİ AŞTI

'nun Çılgın Sayısal Loto oyununda bu akşam büyük ödül miktarı 60 milyon 68 bin 162 TL olarak belirlendi.

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Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 12 Eylül

ÇILGIN SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLGİLER

Çılgın , 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 12 Eylül

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 12 Eylül

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

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Sayısal Loto sonuçları MPİ ile sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 12 Eylül
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