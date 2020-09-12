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: 'nın ilçesindeki toz fırtınası ilçeyi karanlığa bürüdü

'nın ilçesinde meydana gelen toz fırtınası, ilçeyi karanlığa bürüdü. Olay nedeniyle çok korktuklarını belirten vatandaşlar, "Bir anda geceyi yaşadık" ifadesini kullandı.

İHA
Giriş Tarihi: 12.9.2020 16:36 Son Güncelleme: 12.9.2020 16:41 ABONE OL
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki toz fırtınası ilçeyi karanlığa bürüdü

'nın ilçesinde toz fırtınası meydana geldi. Fırtına nedeniyle gökyüzü karanlığa büründü.

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Ankara'nın Polatlı ilçesindeki toz fırtınası ilçeyi karanlığa bürüdü

Toz bulutu nedeniyle zifiri karanlıkta kalan 'nın bazı yerlerinde elektrik ve telefon hatlarının kesildiği öğrenildi. Öte yandan, ev ve araçların toz içinde kaldığı, sert rüzgarların estiği görüldü.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki toz fırtınası ilçeyi karanlığa bürüdü

Olay nedeniyle çok korktuklarını belirten vatandaşlar, "Bir anda geceyi yaşadık" ifadesini kullandı.

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Son dakika: Ankara'nın Polatlı ilçesindeki toz fırtınası ilçeyi karanlığa bürüdü
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