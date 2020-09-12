SON DAKİKA | Bugün 12 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül 2020 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

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| Bugün 12 Eylül var mı? 12-13 Eylül 2020 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

gelişmeleri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Corona vaka sayısındaki artış nedeniyle kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceği merak edilirken resmi açıklamalar da yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki; bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 12.9.2020 07:17 Son Güncelleme: 12.9.2020 07:17 ABONE OL
SON DAKİKA | Bugün 12 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Corona salgınının ilk dönemlerinde yaşanan kısıtlamaların ardından corona vaka sayısındaki artış nedeniyle vatandaşlar gelişmelerini yakından takip ediyorlar. Özellikle hafta sonu yapılan bu kısıtlamalar ile birlikte bugün sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. Peki; 12-13 Eylül Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri şu şekilde;

SON DAKİKA | Bugün 12 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. sorulan Bakan Koca şöyle yanıt verdi:

"Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Dolayısıyla bu anlamdaki tedbirleri Ankara'da daha yoğunlaştıran yaklaşım ve çaba içindeyiz. Bu anlamda birtakım tedbirler alınmaya başlandı.

Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, belli bir yaş üzerinde, 60 yaz üzeri kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi Ankara özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı. Şu an sokağa çıkma ve benzeri durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum noktasında herkesin gayret ve çaba içerisinde olmasını sağlamak."

Açıklamaların ardından gözler Başkent Ankara'ya çevrilmişti. Ankaralılar, herhangi bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.

Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti. Bunun yanı sıra, diğer illere ilişkin de bir sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor.

SON DAKİKA | Bugün 12 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

PARK VE PİKNİK ALANLARI

Yapılan toplantılarda, salgını önleme yöntemleri arasında, park ve piknik alanlarının yasaklanması, AVM girişlerine kontrol getirilmesi, lokantaların sadece açık alanlarında servis yapılmasına izin verilmesi gibi öneriler gündeme geldi.

Maske ve mesafe sorunu yaşanması nedeniyle, sokak kontrollerinin arttırılması da çalışmalar arasında bulunuyor. Özelllikle son günlerde başta Ankara olmak üzere pandemide artış görülen illerde bu uygulamanın başlatıldığı da ifade edildi.

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SON DAKİKA | Bugün 12 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül 2020 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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