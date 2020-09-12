Son dakika: Düğünde acı olay! Oğlunun en mutlu gününde kalbine yenik düştü

Murat Özkalp'ın tek evladı olan Yiğit Özkalp, duygularını DHA'ya şu sözlerle anlattı: "Babamı en mutlu günümüzde kaybettik. En büyük hayali tek oğlu, beni evlendirmekti. Gün saydık, tek tek her şeyi o günde gördü. Nikahımı gördü, pastamı kesti. Karşılıklı oynadıktan sonra sırt üstü yere yığıldı, bize veda etti. Çok müdahalede bulundular fakat aramıza geri dönmedi. Mekanı cennet olsun. Boğazım düğümleniyor."



