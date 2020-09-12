Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 12 Eylül Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu

Koronavirüs salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Ortaya çıktığı ilk günden beri inanılmaz bir hızla yayılan salgın, ülkemizde şu ana kadar 6 bin 951 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu noktada, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak olan 12 Eylül corona virüs tablosu merak konusu oluyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloda, entübe, günlük hasta, yoğun bakımdaki hasta, ölü ve vaka sayıları ile ilgili bilgiler veriliyor. Haberimizin içerisinden 12 Eylül corona virüs tablosuna ulaşabilirsiniz…

SON DAKİKA HABERİ: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye'de 12 Eylül koronavirüs vaka, ölü, iyileşen hasta sayısı gibi bilgileri içeren tablo vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor.

İşte 12 Eylül Türkiye corona virüs tablosu...