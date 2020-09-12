Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 12 Eylül Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu

Koronavirüs salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Ortaya çıktığı ilk günden beri inanılmaz bir hızla yayılan salgın, ülkemizde şu ana kadar 6 bin 951 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu noktada, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak olan 12 Eylül corona virüs tablosu merak konusu oluyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloda, entübe, günlük hasta, yoğun bakımdaki hasta, ölü ve vaka sayıları ile ilgili bilgiler veriliyor. Haberimizin içerisinden 12 Eylül corona virüs tablosuna ulaşabilirsiniz…
Türkiye'de 12 Eylül koronavirüs vaka, ölü, iyileşen hasta sayısı gibi bilgileri içeren tablo vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor.
İşte 12 Eylül Türkiye corona virüs tablosu...
12 Eylül corona virüs tablosu henüz açıklanmadı. Açıklandıktan hemen sonra haberimizin içerisinde olacak.
11 EYLÜL TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
İşte Bakan Koca'nın günlük coronavirüs değerlendirmeleri...
Bugün 56 CAN sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak BİRLİKTE TEDBİRle mümkün.
10 EYLÜL TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü MÜCADELE BİRLİKTE tedbirle mümkün.
9 EYLÜL TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000'den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım.
8 EYLÜL TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Bugün 110.000'den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde.
7 EYLÜL TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak.
6 EYLÜL TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım.