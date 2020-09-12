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Son dakika: 'in katil zanlısı anlaşmalı boşanma için ifade verdi! Boşandığı eşine 5 milyon TL tazminat ödeyecek!

Gelen son dakika haberine göre vahşice katledilen ’in katil zanlısı eşi E. Avcı tarafından açılan boşanma davasında ifade verdi. Muğla’da açılan anlaşmalı boşanma davasında hakimin sorularını yanıtlayan Cemal Metin Avcı, çocuklarının velayetinin annede olması kararının kesinleşmesiyle beraber aylık 2 bin 500 TL’lik nafakayı ödemeyi kabul etti…

AA
Giriş Tarihi: 12.9.2020 16:52 Son Güncelleme: 12.9.2020 17:01 ABONE OL
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı anlaşmalı boşanma için ifade verdi! Boşandığı eşine 5 milyon TL tazminat ödeyecek!

Son dakika haberler… Temmuz ayında vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı eşi E. Avcu'nın açtığı boşanma davasında maddi ve manevi tazminat ödemeyi kabul etti. Tazminat bedeli olarak 5 milyon lira ödemeyi kabul eden katil zanlısı ile beraber boşanma davasına ilişkin hakimin sorduklarını da yanıtladı. İşte son dakika haberinin detayları…

PINAR GÜLTEKİN'İN KATİL ZANLISI BOŞANMA İÇİN İFADE VERDİ!

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşi tarafından Muğla'da açılan anlaşmalı boşanma davası için Afyonkarahisar 1. Aile Mahkemesinde ifade verdi.

Afyonkarahisar T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Cemal Metin Avcı'yı, cezaevi jandarması, dün geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirdi.

Anlaşmalı boşanma protokolüne attığı imzayı teyit eden katil zanlısına, eşinin açtığı boşanma davasının, Muğla'da görüleceği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Cemal Metin Avcı, boşanma davasında gündeme gelecek protokol şartlarına yönelik hakimin sorularını cevaplandırdı.

5 MİLYON TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Protokole göre, Avcı, çocuğunun velayetinin anneye verilmesi ve çocuğu için aylık 2 bin 500 lira nafaka ödemesi konusunda anlaşmaya vardı.

Eşine maddi ve manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon lira ödeme konusunda anlaşan Avcı, ödemeyi yapamaması halinde şirketinin bedel talep etmeksizin eşine devrini ayrıca Muğla'daki bir taşınmazla 2 aracın da verilmesini kabul etti. Avcı'nın Afyonkarahisar 1. Aile Mahkemesince alınan ifadesi, Muğla Aile Mahkemesine gönderildi.

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Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı anlaşmalı boşanma için ifade verdi! Boşandığı eşine 5 milyon TL tazminat ödeyecek!
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