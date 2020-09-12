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: mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 12 Eylül Kandilli ve

Türkiye bulunduğu konum itibariyle aktif fay hatları üzerinde yer aldığından dolay listesi sürekli güncelleniyor. Kandilli ve son depremler listesinde yer alan bilgiler ışığında depremin yeri, şiddeti, konumu gibi detaylar kamuoyuna duyuruluyor. En son yaşanan Akdeniz depremi sonrası vatandaşlar mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorulara yanıt arıyor. Peki Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, saat kaçta? 12 Eylül 2020 Kandilli ve AFAD

Giriş Tarihi: 12.9.2020 10:59 ABONE OL
Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 12 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Kandilli ve listesi güncel olarak kamuoyuna duyuruluyor. kuşağında yer alan ülkemizde yaşanan depremler panik ve korkuya sebep olabiliyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda vatandaşlar deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularına yanıt aranıyor. Meydana gelen anlık kırılmalar sonucunda birbirinden farklı şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Buna göre; Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 12 Eylül 2020 Cumartesi Kandilli ve AFAD

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği deprem listesinde kamuoyuyla paylaşılıyor. 12 Eylül 2020 Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve listesine göre meydana gelen depremler şöyle;

Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 12 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 12 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (12 EYLÜL 2020 CUMARTESİ)

listesini Kandilli Rasathanesi ve üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

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Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 12 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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