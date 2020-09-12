Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 12 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Kandilli ve AFAD son depremler listesi güncel olarak kamuoyuna duyuruluyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yaşanan depremler panik ve korkuya sebep olabiliyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda vatandaşlar deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularına yanıt aranıyor. Meydana gelen anlık kırılmalar sonucunda birbirinden farklı şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Buna göre; Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 12 Eylül 2020 Cumartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği deprem listesinde kamuoyuyla paylaşılıyor. 12 Eylül 2020 Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre meydana gelen depremler şöyle;