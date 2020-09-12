Sosyal medyadan tanışan Rana ve Mahmut'tan 6 gündür haber alınamıyor

Her ne olursa olsun kızımın gelmesini istiyorum. Kızım evden kaçacak birisi değil. Kaybolduğu günün sabahı normal şekilde kahvaltı yaptık. Bir an önce kızımın evine dönmesini istiyorum" diye konuştu. Rana'nın babası Ahmet Bahar ise kızını çok özlediğini belirterek, "Kızım ne olur geri dön. Annen, ben ve 3 kardeşin seni çok özledik" dedi.



