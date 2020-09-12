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Takla atan araçtan burunları bile kanamadan kurtuldular

'da kamyona çarparak takla atan otomobil sürücüsü Ülkü Ülger ve yanındaki yolcu kendi imkânlarıyla çıktıkları araçtan burunları bile kanamadan kurtuldu. sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verilmesi sonrası olay yerine ambulans, polis ve Menteşe İlçe Jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak karayolunda uzun bir trafik kuyruğu oluştu.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 12.9.2020 15:26 Son Güncelleme: 12.9.2020 15:31 ABONE OL
Takla atan araçtan burunları bile kanamadan kurtuldular

Muğla-Aydın Karayolu Salihpaşalar mevkiinde bir kaza meydana geldi. Ülkü Ülger yönetimindeki 09 B 1219 plakalı araç, aynı yönde seyreden Coşkun Göksu idaresindeki 44 KS 605 plakalı kamyona arkadan çarparak direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kadın sürücü, çarpmanın etkisi ile takla atan aracıyla birlikte karayolunun ortasındaki refüje ters dönerek durabildi.

ARAÇLA TERS TAKLA ATTILAR, BURUNLARI BİLE KANAMADI

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi sonrası olay yerine ambulans, polis ve Menteşe İlçe Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Ülkü Ülger ve yanında yolcu olarak bulunan kadın takla atan ve ters dönen araçtan burnu bile kanamadan kendi imkânları ile çıktı. Kaza sonrası karayolunda trafik akışı uzun süre tek şeritten verildi. Bu nedenle yolda uzun trafik kuyruğu oluştu.

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Takla atan araçtan burunları bile kanamadan kurtuldular
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