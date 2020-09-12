Terastaki tabancalı eylem hareketli anların yaşanması neden oldu

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1958 Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın son kat terasında meydana geldi. Bir arkadaşının iş yerine ziyarete gelen 45 yaşındaki Murat Ö, bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle eline aldığı tabancayla terasa çıktı. Murat Ö.'nün tabancayı başına dayadığını gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerine çıkan polis ekipleri, şahsın ikna olmaması üzerine Özel Harekat ekiplerinden destek istedi. Bölgeye gelen polis ekipleri de çelik yelekleri ile görev aldı.

Bir vatandaşın konuşmaya çalıştığı Murat Ö., bir elinde alkol şişesi, diğer eline aldığı tabancayı başına dayayarak ve zaman zaman yere doğru sallayarak," Böyle olması gerekiyor. Çok düşündüm ama çok düşündüm" diye bağırdı. Murat Ö'nin silahı sağa sola doğrultması üzerine polis çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Eylemin gerçekleştiği binanın zemin katındaki iş yerlerinin masalarında oturan vatandaşları da bölgeden uzaklaştırdı. Polisin kapıdan konuştuğu şahıs, yaklaşık yarım saat sonra tabancasını otoparka atarak eylemine kendiliğinden son verdi. Polis silahın parçalarını topladı ve delil torbasına aldı. Ekipler iş yerine çıkarak Murat Ö.'yü güçlükle de olsa ekip aracına aldı. Murat Ö, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

