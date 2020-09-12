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Uyuyan kocasını baltayla öldürdü

’ta, 48 yaşındaki N.A. isimli kadın, tartıştığı kocasını uyuduğu sırada baltayla öldürdü. Polise cinayeti itiraf eden kadın tutuklandı

Giriş Tarihi: 12.9.2020 ABONE OL
Uyuyan kocasını baltayla öldürdü
Uşak'ta, kocasıyla sık sık tartıştığı öğrenilen kadın, kocasını uyurken baltayla öldürdü. Alınan bilgiye göre, olay, Uşak'ın Banaz ilçesinde bağlı Şehitler Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen N.A. (48) kocası İbrahim Arıkum'u (57), gece uyuduğu sırada baltayla öldürdü. Olayın ardından N.A. polis ekiplerini arayarak, eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis, N.A.'yı gözaltına alırken, hayatını kaybeden Arıkum'un cenazesi Banaz Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. N.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Uyuyan kocasını baltayla öldürdü
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