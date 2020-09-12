Yüz yüze eğitim hakkında SON DAKİKA kararı! Bu dönem okullar ne zaman açılacak, kaçıncı sınıflar okula gidecek?

Pandemi döneminden en çok etkilenenler de öğrenciler oldu. Milli Eğitim Bakanlığının çabasıyla EBA TV üzerinden çalışmalarını sürdüren öğrenciler için macera yeniden başlıyor. Okulların ne zaman açılacağı konusunda sosyal medyada bazı iddialar olsa da 21 Eylül tarihindeki netlik durumu devam ediyor. Yüz yüze eğitim konusunda katılım da velilerin tercihleriyle olacak. Üç aşamalı eğitim planında okul öncesi eğitimde günde 30'ar dakikalık beş etkinlik saati süreyle uyum eğitimi yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre yüz yüze eğitim önümüzdeki Pazartesi yani 21 Eylül'de başlıyor. Velinin onayının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftasında bir gün daha sonra ise haftada iki gün olacak şekilde okula gideceklerini belirtti.

Yazıda yüz yüze eğitime, İlişkin şu maddelere dikkat çekildi.

1: Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül 2020 tarihinde sadece bir gün okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul birinci sınıflarda uyum programı, yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir.

2: Yüz yüze uyum eğimlerinin hangi gün olacağı okul yönetimince planlanacaktır.