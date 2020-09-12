Yüz yüze eğitim hakkında SON DAKİKA kararı! Bu dönem okullar ne zaman açılacak, kaçıncı sınıflar okula gidecek?

Pandemi döneminden en çok etkilenenler de öğrenciler oldu. Milli Eğitim Bakanlığının çabasıyla EBA TV üzerinden çalışmalarını sürdüren öğrenciler için macera yeniden başlıyor. Okulların ne zaman açılacağı konusunda sosyal medyada bazı iddialar olsa da 21 Eylül tarihindeki netlik durumu devam ediyor. Yüz yüze eğitim konusunda katılım da velilerin tercihleriyle olacak. Üç aşamalı eğitim planında okul öncesi eğitimde günde 30'ar dakikalık beş etkinlik saati süreyle uyum eğitimi yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre yüz yüze eğitim önümüzdeki Pazartesi yani 21 Eylül'de başlıyor. Velinin onayının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftasında bir gün daha sonra ise haftada iki gün olacak şekilde okula gideceklerini belirtti.
Yazıda yüz yüze eğitime, İlişkin şu maddelere dikkat çekildi.
1: Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül 2020 tarihinde sadece bir gün okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul birinci sınıflarda uyum programı, yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir.
2: Yüz yüze uyum eğimlerinin hangi gün olacağı okul yönetimince planlanacaktır.
3: Okulun fiziki şartları da dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacaktır. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okulla gelecekleri günler, birbirinden farklı olacaktır.
4: Okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizin okullardaki yüz yüze eğitime katılması zorunlu olmayıp velinin isteğine bağlı olacaktır.
5: Okul öncesi eğitimde günde 30'ar dakikalık beş etkinlik saati süreyle uyum eğitimi yapılacaktır.
6: Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında haftada iki gün olmak üzere günde 30'ar dakikalık beş etkinlik saati süreyle eğitim yapılacaktır. Diğer taraftan okul öncesi eğitimde 21 Eylül 2020 tarihine kadar eğitime yüz yüze devam eden kurumlarda bu tarihten itibaren de aynı planlama doğrultusunda eğitime devam edilecektir.
7: Okul öncesi eğitimde yerleşim yerini genel şartları, çocukların hazır bulunuşluk düzeyleri ve ihtiyaçları da dikkate alınarak eğitim programının gelişim alanları, kazanım, gösterge ve kavramlar bazında her öğretmen tarafından kendi sınıfına özgü biçimde ele alınması sağlanacaktır.
8: İlkokul birinci sınıflarda her biri 30'ar dakikalık beş saati süreyle uyum eğitimi yapılacaktır.
9: Uyum haftasından sonraki 28 Eylül- 2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ilkokul birinci sınıflarda haftada iki gün yüz yüze eğitim yoluyla dersler işlenecek, ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek olup okul müdürlükleri tarafından teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin koruması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli b-planlamalar yapılacaktır.
10: İlkokul birinci sınıflarda yer alan diğer dersler ve ders saatleri uzaktan eğitim yoluyla canlı ders, EBA TV ve EBA portal uygulamalarıyla işlenecek.
11: İlkokul birinci sınıf derslerine ilişkin öğretim programlarındaki bütün kazanımların yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla bir bütün şeklinde işlenmesi sağlanacak ve derslerin işlenmesi sırasında bakanlığımızca yayınlanan basılı ve dijital içeriklerden yararlanılacaktır.
Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in, il müdürlerini yüz yüze eğitimin uygulamasına ilişkin belirlenen usûl ve esaslar konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmesiyle başlayan video konferansta, hazırlıklara ilişkin tüm detaylar paylaşıldı ve belirlenen plan çerçevesinde hazırlıkların en kısa sürede tamamlanması istendi.
GEREKLİ KONTROLLERİN YAPILMASI TALİMATINI VERDİ
'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'nun uygulanmasıyla ilgili denetim çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda, dezenfeksiyon ve günlük hijyen için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini konusunda da bilgilendirme yapıldı.
Meslek liselerinin, dezenfektan ve ihtiyaç duyulan hijyen ürünlerinin üretimi noktasında okulların ihtiyacını karşılamaya hazır olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, okul yönetimleriyle bu konudaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve anlık çözüm mekanizmalarıyla gerekli kontrollerin yapılması talimatını verdi. 2 bin denetmen ile devam eden okul denetimleri ve 'Okulum Temiz Belgesi' belgelendirme süreçleriyle ilgili de bilgi alan Bakan Selçuk, okul yöneticilerinin bu konudaki fedakâr ve özverili çalışmalarının desteklenmesi için saha iletişiminin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
Bakan Selçuk'un 81 ilin milli eğitim müdürüyle gerçekleştirdiği video konferansta, devam eden uzaktan eğitim çalışmaları da ele alındı. Erişim güçlüğü yaşayan öğrencilere ulaşmak için köylere ve en uzak mezralara kadar ulaşan il ve ilçe yöneticilerine teşekkür eden Bakan Selçuk, en yakın EBA Destek Noktası'na ulaşım için ihtiyaç duyan öğrencilerin ve ailelerin bire bir iletişimle bilgilendirilmesini istedi.