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'da baraj gölünde kadın cesedi bulundu

'nın merkez Çukurova ilçesindeki 'nde kadın cesedi bulundu

AA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 22:15 ABONE OL
Adana'da baraj gölünde kadın cesedi bulundu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü'nde kadın cesedi bulundu.

Baraj gölü kıyısında gezen vatandaşlar, suda bir kadın cesedi olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekip, kadının cesedini botla kıyıya çıkardı.

Polis ekipleri, kadının cesedinin bulunduğu yerin yakınındaki köprüde bir çanta buldu. Çantadan S.G. (30) adına düzenlenmiş kimlik çıktı.

Kadının cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Adana'da baraj gölünde kadın cesedi bulundu
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