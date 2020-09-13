Aybüke’yi komaya sokan sürücü aranıyor

Konya'da, alkollüyken trafik kazasına karıştığı için ehliyetine el konulan Emel G. adlı sürücü, yine alkollü ve ehliyeti olmadan trafiğe çıkarak 4 Eylül'de neden olduğu kazada 2 yaşındaki Aybüke Kurt ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren Aybüke, yoğun bakıma alındı. Sürücü ise sevk edildiği adliyede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren Samet Kurt "Kızım ölüm kalım savaşı verirken, o dışarıda geziyor" dedi. Ailenin avukatı dilekçeyle karara itiraz etti. Emel G. hakkında tutuklama istemiyle yakalama kararı çıkartıldı.